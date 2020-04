Le nombre d'infections à coronavirus en Amérique latine a dépassé 100 000 dimanche avec près de 5 000 décès (décompte de l'AFP)

Le Brésil, avec une population de 210 millions d'habitants, compte le plus de cas - 38 654 infections et 2 462 décès - bien que les experts estiment que le nombre d'infections soit beaucoup plus élevé, compte tenu du nombre relativement limité de tests. Selon les chiffres officiels, l'Amérique latine dans son ensemble a enregistré dimanche 19 avril 100 952 cas, avec 4 924 décès.