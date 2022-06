Le nouveau scud de Poutine contre l'Occident: “Leur guerre économique est un échec”

Poutine parle à l'occident

Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi que l'offensive russe en Ukraine n'avait aucune influence sur les difficultés économiques mondiales, notamment l'inflation des prix de l'énergie, accusant les "erreurs systémiques" de l'Occident.





"Nous entendons tous parler d'une prétendue ‘inflation de Poutine’ (...) Nos actions pour libérer le Donbass n'ont rien à voir avec ça", a-t-il affirmé durant la session plénière du forum économique de Saint-Pétersbourg. "C'est le résultat des erreurs systémiques de l'administration américaine et de la bureaucratie européenne (...) Pour eux, notre opération est une bouée de sauvetage qui leur permet de tout nous mettre sur le dos", a poursuivi le président russe, critiquant la "politique économique erronée" des pays occidentaux. "Ils ont imprimé, distribué de l'argent et ratissé toutes les marchandises des marchés des pays tiers pour cet argent", a-t-il poursuivi.





Les États-Unis et les pays européens font face à une inflation galopante qui atteint jusqu'à 11% au Royaume-Uni, tirée notamment par la hausse des prix du carburant. La Russie n'est pas en reste, avec une augmentation des prix de 16,7% sur un an. Les cours du gaz poursuivaient leur envolée vendredi, galvanisés par le géant russe Gazprom qui ne cesse de baisser ses livraisons à l'Europe dans le contexte de l'offensive russe en Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou.





Dans ce même discours, il a une nouvelle fois dénoncé les sanctions "folles et insensées" qu'imposent les Occidentaux à la Russie, estimant que les Européens en souffrent plus que Moscou. “La guerre éclair économique n’avait aucune chance de réussir dès le début”, a-t-il estimé. Les États-Unis agissent comme “le messager de Dieu sur Terre” tandis que l’Occident veut coloniser d’autres parties du monde, a-t-il lancé.





Quid des exports des céréales à l'étranger?

Le président russe a également répété que son pays et son armée n'empêchaient pas l'Ukraine d'exporter ses céréales à l'étranger, assurant que Kiev disposait de beaucoup d'options et que "ce n'est pas nous qui avons miné les ports de la mer Noire". L'Ukraine a miné sa côte pour se protéger d'un débarquement militaire de la Russie qui l'a attaquée le 24 février.