Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Le point sur la Guerre en Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les conditions britanniques à une levée des sanctions

Les sanctions britanniques décidées contre la Russie après son invasion de l’Ukraine pourraient être levées si Moscou s’engageait à respecter un cessez-le-feu total et retirait ses troupes, a déclaré samedi la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss.





Ces déclarations font écho à celles du secrétaire d’État américain Antony Blinken indiquant que les sanctions contre la Russie “n’ont pas été conçues pour être permanentes” et qu’elles pouvaient disparaître si Moscou changeait d’attitude.





Avions de combat polonais : pas d’objection américaine, selon Kiev

Les États-Unis ont assuré à Kiev qu’ils n’avaient “pas d’objection” au transfert d’avions de combat polonais à l’Ukraine, a affirmé samedi soir le ministre des Affaires étrangères ukrainien dans un message écrit transmis à l’AFP.





“La balle est maintenant dans le camp de la Pologne”, a ajouté Dmytro Kouleba, qui a rencontré le président américain Joe Biden samedi, lors de sa visite de deux jours en Pologne.





Sur le terrain militaire

Sur le front militaire, l’armée ukrainienne assure, dans le dernier bulletin de son état-major publié dimanche à l’aube, que dans le Donbass, dans les zones de Donetsk et Lougansk, “sept attaques ennemies ont été repoussées” et huit tanks russes détruits.





La Russie a, elle, affirmé que des roquettes de type Kalibr ont détruit un dépôt d’armes et de munitions dans la région de Jytomyr, à l’ouest de Kiev, le 25 mars. Un dépôt de carburant a également été touché près de la ville portuaire de Mykolaïv (sud), selon la même source.





Les frappes russes de samedi après-midi sur Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine relativement épargnée par les combats jusqu’ici, ont touché un dépôt de carburants et un site militaire stratégiques et fait cinq blessés, selon les autorités locales.





Inquiétudes de l’AIEA sur la maintenance de Tchernobyl

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a réitéré son inquiétude à propos de la centrale nucléaire de Tchernobyl, prise par l’armée russe le 24 février, au premier jour de l’invasion de l’Ukraine.





L’armée russe a désormais aussi pris le contrôle de la ville de Slavoutitch, où réside le personnel de la centrale de Tchernobyl, et “il n’y a pas eu de rotation des employés depuis près d’une semaine”, soit le 20 mars, sur le site, précise le communiqué de l’AIEA.





L’agence s’inquiète de la capacité des employés qui gèrent les opérations quotidiennes sur le site de déchets radioactifs de rentrer chez eux se reposer. L’AIEA suit l’évolution de la situation après avoir été informée aujourd’hui par l’#Ukraine que les forces russes s’étaient emparées de Slavutych, où vivent de nombreux travailleurs de la centrale nucléaire de #Tchornobyl. https://t.co/zEdKtj8A70 — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 26, 2022

Auchan reste en Russie

Le PDG d’Auchan Retail International, le Français Yves Claude, a défendu dimanche le maintien des activités du groupe en Russie car, selon lui, “partir serait imaginable sur le plan économique, mais pas du point de vue humain”.





Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait interpellé le groupe Auchan, mercredi, devant le Parlement français, sur son activité en Russie, où il emploie 30.000 personnes et réalise 10% de ses ventes mondiales.