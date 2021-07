Le Portugal et l'Espagne entièrement rouges, la Grèce et d'importantes parties de la France et de la Croatie en orange

L'Espagne et le Portugal dans la liste rouge de la Covid

Le SPF Affaires étrangères a mis à jour sa carte des destinations de voyage. La Grèce et le Danemark sont désormais presque entièrement orange, tout comme les côtes méditerranéennes de la France et de la Croatie ainsi que la capitale française, Paris. L’Espagne et le Portugal sont désormais entièrement dans le rouge.

Le SPF Affaires étrangères publie chaque dimanche de nouveaux conseils aux voyageurs, basés sur les conseils du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Les changements les plus remarquables aujourd’hui sont que la Grèce et le Danemark deviennent presque complètement orange. En Grèce, les zones en orange sont: les îles de la mer Égée du Sud, la Macédoine occidentale, l’Épire, la Thessalie, les îles ioniennes, la Grèce occidentale et le Péloponnèse. L’Attique et la Crète passent même de l’orange au rouge. Au Danemark, les régions de Zeeland, Midtjylland et North Jutland deviennent orange et la région de Copenhague en rouge.





Côte d’Azur

En France, les régions d’Île-de-France, du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Provence-Alpes-Côte d’Azur se colorent en orange pour la première fois depuis longtemps. En Croatie, il s’agit de la côte adriatique.

L’Espagne et le Portugal sont maintenant complètement rouges. En effet, les régions espagnoles de Galice, Castille-La Manche et Melilla passent de l’orange au rouge mercredi. Il en va de même pour les Açores portugaises. L’île portugaise de Madère est toujours orange. De même, Malte et Andorre deviendront complètement rouges mercredi. Les Pays-Bas et le Luxembourg sont passés au rouge samedi.





Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met à jour chaque semaine les destinations touristiques européennes. Cela se fait sous la forme de codes de couleur vert, orange et rouge sur une carte. Les codes de couleur européens sont une indication pour les États membres de l’UE d’imposer des conditions au retour, telles qu’une quarantaine obligatoire ou la présentation de tests négatifs. Les couleurs sont également prises en compte pour l’admission des voyageurs dans leur propre pays.