Le Premier ministre français interpellé par une citoyenne: "Vous tuez la France”

Le Pm Français Jean Castex accusé de tuer la France

Lors d’un déplacement à Carcassonne ce mercredi, le Premier ministre Jean Castex a été pris à partie par une passante l’accusant de “tuer la France” faisant allusion à toutes les restrictions sanitaires.

Alors qu’il partait à la rencontre de restaurateurs et de clients satisfaits du pass sanitaire dans les rues de Carcassonne, une passante s’en est pris au Premier ministre français de manière inattendue.

“Vous tuez la France monsieur !”. “Je ne crois pas non”, a tout de suite rétorqué Jean Castex.





Mais cette dame a insisté en précisant qu’il tuait “les commerçants et les artisans” Elle a ensuite rajouté: “Vous paradez alors que tout le monde, là, est traité comme des chiens. On essaie de survivre. Les gens ne peuvent plus aller et venir. Je crois que nous pouvons manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit, qu’on soit vacciné ou pas.”