Le Premier ministre français Jean Castex positif au Covid-19

Jean Castex a été testé positif ce lundi soir 22 novembre, provoquant la mise en quarantaine de son homologue belge Alexander De Croo avec quatre de ses ministres.



Pendant dix jours, Jean Castex va se mettre à l'isolement et son agenda va être aménagé pour lui permettre de poursuivre ses activités, indiquait Matignon dans la soirée. Le Premier ministre souffrait lundi soir de « légers symptômes », selon son entourage, notamment une « légère toux ».



Jean Castex s'était rendu lundi matin à Bruxelles où il avait rencontré son homologue Alexander de Croo et quatre autres de ses ministres pour une réunion sur le thème de la sécurité. À son retour, il a réalisé un test PCR car il avait été informé que l'une de ses filles de 11 ans venait d'être testée positive au Covid-19, indique Valérie Gas, journaliste au service politique de RFI. « Il a donc immédiatement pratiqué un test PCR, qui s'avère positif », a expliqué Matignon.





Par précaution et avant même d'avoir le résultat de son test, le Premier ministre avait d'ailleurs conduit la réunion prévue lundi soir avec les élus de Guadeloupe en visioconférence de son bureau pour éviter tout contact avec eux. Jean Castex avait ensuite enregistré une déclaration et ne semblait avoir aucun symptôme.