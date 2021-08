[Vidéo] Le robot de Boston Dynamics, Atlas, a désormais la même flexibilité qu’un adulte humain

TECHNOLOGIE – Courir, sauter et même faire des saltos arrières, le robot humanoïde de Boston Dynamics, Atlas, montre ses nouvelles compétences, dans une vidéo publiée mardi 17 août, où on le voit faire du parkour, presque à la perfection.





Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article, l'humanoïde Atlas enchaîne sans difficulté les figures les plus impressionnantes. Sauts d'obstacles, backflips et même se coordonner avec un deuxième robot. Selon la firme américaine, il peut désormais développer la même flexibilité que l'adulte humain moyen, les applications potentielles seraient désormais pratiquement illimitées.





Le robot bipède mesure 1,52 m de haut et pèse 86 kg. Il utilise des moteurs hydrauliques et électriques alimentés par batterie pour effectuer les différents mouvements et dispose de 3 ordinateurs de bord.





Si dans cette vidéo, postée sur le compte youtube de Boston Dynamics, Atlas semble effectuer le parcours à la perfection, une telle prouesse nécessite des mois de préparation et d'entraînement.





Des années de recherche pour pousser ses limites





"Cela peut être frustrant parfois. Les robots se crashent beaucoup. Ce n'est pas le robot qui décide comme par magie de faire du parkour.", détaille Benjamin Stephens, chef d'équipe d'Atlas."C'est une sorte de routine chorégraphiée un peu comme une vidéo de skateboard ou de parkour où c'est un athlète qui a pratiqué ces mouvements des dizaines ou des centaines de fois même pour atteindre ce niveau élevé. Donc, nous faisons la même chose ici avec Atlas."





Le robot est conçu afin d'être utilisé comme un outil de recherche et développement. "Nous en apprenons beaucoup sur la façon de construire des robots qui peuvent survivre en tombant sur la face et se relever et recommencer et nous en apprenons également beaucoup sur le comportement, le contrôle", explique le chef d'équipe.





Boston Dynamics affirme qu'Atlas a énormément évolué au cours de la dernière décennie. Il est désormais capable d'adapter des mouvements déjà présents dans son répertoire en fonction de ce que voient ses caméras. Ainsi, il n'a pas besoin d'être reprogrammé pour chaque mouvement.