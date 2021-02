Le Royaume-Uni expulse trois faux journalistes chinois, de vrais espions

L'Angleterre expulse trois faux journalistes Chinois

La Grande-Bretagne a expulsé trois espions chinois qui vivaient dans le pays depuis des mois en se faisant passer pour des journalistes, a révélé le quotidien britannique Daily Telegraph.

Prétendant "être journalistes pour différentes agences de presse chinoises", ils travaillaient en fait pour le ministère chinois de la Sécurité d'Etat, et étaient arrivés dans le courant de l'année dernière, a précisé cette même source. "Leur véritable identité a été découverte par le MI5 (services britanniques de la sécurité intérieure, ndlr) et ils ont été renvoyés en Chine", a-t-elle ajouté sans plus de précision.

Tensions entre Londres et Pékin

Les relations entre la Chine et le Royaume-Uni sont actuellement particulièrement tendues en raison notamment de la répression chinoise à Hong Kong et au Xinjiang, objet de critiques virulentes de Londres. La Grande-Bretagne a également décidé de ne pas autoriser le chinois Huawei à faire partie des opérateurs de réseaux 5G sur son territoire et évoqué un risque pour la sécurité intérieure. Jeudi, la licence pour le Royaume-Uni de la chaîne publique chinoise d'informations en anglais CGTN a été supprimée. Londres la considère en effet comme assujettie au Parti communiste chinois.





Pékin crie à “l’oppression”

La Chine a dénoncé vendredi une “oppression” et une “manipulation” politiques. Devant la presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a indiqué que Pékin s’opposait à cette décision. “D’un côté, le Royaume-Uni se vante de sa liberté de la presse, mais de l’autre il méprise les faits et bloque les émissions de CGTN”, a tempêté le porte-parole. “C’est un exemple flagrant de deux poids, deux mesures et d’oppression politique”, a-t-il ajouté, appelant Londres à “cesser immédiatement cette manipulation politique et à rectifier ses erreurs”. “La Chine se réserve le droit de prendre les décisions nécessaires pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des médias chinois”, a averti M. Wang.





La décision britannique signifie que la chaîne de CGTN en langue anglaise ne pourra plus être offerte à la télévision. Le réseau chinois de télédiffusion a dénoncé dès jeudi une procédure “due aux manipulations de groupes d’extrême droite et de forces antichinoises”.





La Chine s’en prend à la BBC