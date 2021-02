Le sauvetage de trois naufragés qui ont tenu un mois sur une île déserte des Bahamas

Trois personnes sauvées d'une ile déserte aux Bahamas

Trois personnes ont été secourues par des garde-côtes mardi après avoir été bloquées sur une île déserte des Bahamas pendant près de cinq semaines. Le trio a survécu en se nourrissant exclusivement de noix de coco, de mollusques et de rats. Les membres de l’équipe de secours ont déclaré qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel: “C’est vraiment incroyable.”









Le trio d’origine cubaine, deux hommes et une femme, a été retrouvé par hasard lundi sur cette petite île des Bahamas par l’équipage d’un avion américain en patrouille. Les trois agitaient un drapeau fait maison pour attirer l’attention, rapporte la BBC.





L’équipage de l’avion n’a pas pu effectuer un sauvetage immédiat en raison des conditions météorologiques. Cela a obligé les trois rescapés à passer une dernière nuit sur l’île. En attendant, un avion a largué de la nourriture, de l’eau et une radio pour qu’ils puissent communiquer.





“Malheureusement, personne ne parlait couramment espagnol dans notre équipe, mais avec mes quelques connaissances, j’ai compris qu’ils venaient de Cuba et avaient besoin de soins médicaux”, a déclaré Riley Beecher, qui faisait partie de l’équipage, à la BBC. “Ils ont pu expliquer qu’ils étaient restés bloqués sur l’île pendant environ 33 jours.”





Fatigués et déshydratés





Les trois personnes ont déclaré aux garde-côtes qu’elles avaient nagé jusqu’à l’île quelques semaines plus tôt lorsque leur bateau avait commencé à chavirer pour une raison encore inconnue.





Un hélicoptère a finalement réussi à faire sortir les trois Cubains de l’île, appelée Anguilla Cay, le lendemain. Les deux hommes et la femme ont été immédiatement transférés dans un hôpital de Floride. Même s’ils sont déshydratés et fatigués, ils se portent plutôt bien. Les sauveteurs ont été surpris d’apprendre que les rescapés avaient tenu aussi longtemps. “Ils ont été très clairs sur ce qu’il s’est passé. C’est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait. Quand nous les avons trouvés, j’étais surpris qu’ils soient en si bonne forme”, a déclaré un garde-côte.





Sean Connett, officier des garde-côtes, a qualifié la mission de sauvetage d’”opération complexe”. “Grâce à nos équipages aériens qui effectuent des patrouilles de routine, nous avons pu repérer les personnes en détresse et intervenir. C’était une opération très complexe impliquant des ressources et des équipages de plusieurs unités, mais grâce à une bonne communication et coordination entre les centres de commandement et les pilotes, nous avons pu les transférer dans un hôpital en toute sécurité avant que la situation ne se détériore”.