Le témoignage du père d'un enfant décédé de la maladie de Kawasaki : “Il suffoquait”

L’enfant est décédé le 8 mai dernier à Marseille. Le premier cas mortel en France de la maladie de Kawasaki. La responsabilité des médecins est remise en cause par les parents du petit garçon. Son père a confié sa colère à BFMTV.





L’enfant de 9 ans est décédé à l’hôpital La Timone, à Marseille, après avoir “été en contact” avec le coronavirus et présenté des symptômes de la maladie de Kawasaki. Son père a confié sa tristesse et sa colère à BFMTV et décrit la dégradation rapide de l’état de santé de son fils.





“Fièvre, diarrhée, boutons...”





“Tout a commencé trois ou quatre jours avant sa mort. Il avait une forte fièvre, ne mangeait plus, vomissait beaucoup, souffrait de diarrhées et avait des boutons rouges sur tout le corps”, précise-t-il. Les parents se présentent aux urgences pédiatriques. Le diagnostic? Sans doute une “scarlatine”.





Les médecins lui prescrivent des antibiotiques et il est renvoyé chez lui.





Aggravation rapide de son état





Dès son retour à la maison, son état s’aggrave. L’enfant souffre de convulsions et perd connaissance: “Quand je suis arrivé, mon fils commençait à suffoquer”, confie le père. Il est réadmis à l’hôpital le 2 mai et les médecins lui diagnostiquent cette fois la maladie de Kawasaki et confirment qu’il a bel et bien été en contact avec le coronavirus.





L’enfant meurt une semaine après. “Sa mort aurait peut-être pu être évitée s’il était resté à l’hôpital la première fois”, dénonce le père qui a annoncé que lui et son épouse allaient porter plainte contre l’hôpital.