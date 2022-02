Les bombardements russes ravagent les rues d'Ukraine

Les bombardements Russes en Ukraine

Les bombardements russes ont fait des ravages dans plusieurs villes en Ukraine.

Des rues ont été fortement touchées et des installations publiques ont été détruites. Plusieurs véhicules militaires ont également été aperçus brûlés au bord de la route.





Des séparatistes en Ukraine disent avoir pris les deux petites villes de Stanytsia Louhanska et Chtchastia, à l’Est de l’Ukraine, tandis que les autorités de Kiev confirment que les forces prorusses ont avancé dans les territoires contrôlés par les troupes gouvernementales.





L’armée russe a avancé vers les villes de Milove et Horodychtche, a ajouté le ministre de l’Intérieur à Kiev. En outre, des dépôts de munitions dans les régions de Khmelnytskyï à l’ouest et de Dnipro, au sud, ont été touchés par des roquettes.





Une tour de télévision a par ailleurs été détruite à Loutsk. Des casernes auraient aussi été attaquées à l’ouest, dans la région de Vinnytsi et dans les environs de Kiev.





“Je sais que plus de 40 militaires ukrainiens ont été tués et plusieurs dizaines blessés et il est question d’une dizaine de civils tués”, à travers le pays, a déclaré Oleksiy Arestovych. Ces pertes sont causées par des frappes aériennes et de missiles jeudi matin, a-t-il précisé.