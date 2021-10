Les confidences douloureuses de la veuve de Pablo Escobar: “C’était un psychopathe”

La veuve de Pablo Escobar publie ses memoires

Maria Isabel Santos, qui a partagé 17 ans de sa vie avec Pablo Escobar, publie ses Mémoires en français. Interrogée par plusieurs médias français, elle raconte à cœur ouvert sa vie dans l’intimité du narcotrafiquant.

Après la mort de Pablo Escobar en 1993, Maria Victoria Henao a refait sa vie en Argentine sous une nouvelle identité : Maria Isabel Santos. Mais vingt-huit ans plus tard, elle garde un souvenir contradictoire de l’homme qu’elle aimait. Quelqu’un aux deux visages, très attentionné comme père et mari, et un dangereux “psychopathe” en tant que responsable du cartel de Medellín.





“Pervers narcissique”

“Deux personnes différentes dans le même corps, il y a le ’Pablo’ de la maison et le ’Pablo’ à l’extérieur. Pablo était un véritable séducteur, un très bon père. Il était près de ses enfants, racontait des histoires, mon fils adorait ça. Et avec moi, il était romantique, il m’offrait des fleurs, m’envoyait même des lettres d’amour. Il me disait qu’il n’abandonnerait pas sa maison et sa famille”, se souvient-elle au micro de RTL.