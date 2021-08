Les contaminations continuent d’augmenter à Tokyo, des restrictions étendues dans le pays

Sous l'effet de la propagation du variant Delta, plus contagieux, le nombre de nouvelles infections atteint aussi des records à l'échelle nationale, dépassant les 14.000 pour la première fois mercredi.





"Les infections se répandent à un rythme que nous n'avions jamais connu auparavant", a constaté jeudi le Premier ministre Yoshihide Suga à l'occasion d'une réunion de son gouvernement sur la crise sanitaire.





"Avec la rapide hausse des cas, le nombre de patients dans des conditions sévères, qui avait été contenu (jusqu'ici, NDLR), est en train d'augmenter", a averti M. Suga.





Un pays auparavant relativement épargné

Le Japon avait été relativement épargné par la pandémie jusqu'à présent, avec quelque 15.000 morts depuis l'apparition du coronavirus sur son sol (pour une population nationale de 126 millions d'habitants), le tout sans confinements drastiques.





Mais la vaccination dans le pays a démarré lentement, et à l'heure actuelle moins d'un tiers des Japonais sont totalement vaccinés.





Six départements, dont ceux de Tokyo et Osaka (ouest), sont actuellement sous état d'urgence jusqu'au 31 août, un dispositif permettant surtout au gouvernement de demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool, des consignes qui ne sont pas toujours respectées.





Un "quasi-état d'urgence" s'applique pour d'autres départements de l'archipel, et le gouvernement a décidé jeudi d'inclure huit départements supplémentaires à ce dispositif.





Des mesures utiles?

Mais des experts sanitaires s'interrogent sur l'efficacité de ces mesures, encore plus légères que celles prévues par l'état d'urgence.





"Nous devrions vraiment introduire un nouveau genre de mesures pour faire face à cette situation", a ainsi estimé Koji Wada, professeur de l'Université internationale de la santé et du bien-être.





Cette flambée survient alors que les Jeux olympiques de Tokyo battent leur plein. Mais l'événement, qui se déroule presque entièrement à huis clos et avec de nombreuses restrictions pour tous les participants, a plutôt contenu les infections sur son périmètre.





À ce jour, les organisateurs ont recensé 353 cas de Covid-19 parmi les quelques dizaines de milliers de personnes impliquées dans les JO (sportifs et encadrement, volontaires, officiels, journalistes) depuis le 1er juillet.





Malgré les craintes de l'opinion publique japonaise, les JO n'ont pas contribué à aggraver la situation sanitaire dans le pays, selon les organisateurs.