Les États-Unis autorisent le Boeing 737 MAX à voler de nouveau

Les Usa autorisent les Boeing 737 à voler à Nouveau

Les États-Unis ont autorisé mercredi le Boeing 737 MAX à voler de nouveau, près de deux ans après son immobilisation au sol à la suite de deux accidents ayant fait 346 morts dans un intervalle de cinq mois.





Cet aéronef, qui était la locomotive des ventes de Boeing avant ses déboires, ne va toutefois pas retourner dans l'immédiat dans le ciel mondial: les autorités de l'aviation civile d'autres pays ont décidé de procéder elles-mêmes à leur propre certification.





L'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA), le régulateur aérien aux Etats-Unis, précise par ailleurs dans son communiqué mercredi qu'elle doit encore approuver la formation nécessaire pour les pilotes avant tout vol du Boeing 737 MAX dans le ciel américain. La compagnie American Airlines a néanmoins déjà prévu un vol fin décembre.





La décision des autorités américaines d’autoriser le Boeing 737 MAX à voler de nouveau est une “étape importante”, a estimé mercredi le constructeur aéronautique, assurant être prêt à travailler avec les régulateurs du monde entier pour un retour rapide de cet avion dans le ciel mondial.