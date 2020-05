Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19 : “C’est un honneur”, pour Donald Trump

Les États-Unis comptent 1,5 million de cas de coronavirus. C’est le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19 dans le monde. La Russie arrive en deuxième position avec près de 300.000 cas confirmés.





Selon la BBC, Donald Trump a estimé devant plusieurs journalistes que ces chiffres étaient “un honneur”. “Je considère que c’est une bonne chose dans un certain sens car cela signifie que nos tests sont bien meilleurs”, a-t-il déclaré. “C’est parce que nous avons plus de tests que quiconque. Je considère ça comme un honneur.”





Selon les Centers for Disease Control, les États-Unis ont effectué 12,6 millions de tests de dépistage. Les démocrates ne sont évidemment pas d’accord avec la déclaration du Président. Sur Twitter, le Comité national démocrate a déclaré que les 1,5 million de cas représentaient “un échec complet de leadership”.





Selon Our World in Data, une publication scientifique de l’Université d’Oxford, les USA ont effectué le plus de tests en volume que tout autre pays mais ils ne sont pas les premiers au monde en se basant sur le nombre d’habitants. Les États-Unis sont en fait au 16e rang mondial en matière de tests pour 1000 personnes, devant la Corée du Sud mais derrière des pays comme l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Russie et le Canada.





Au cours de la semaine dernière, les États-Unis ont effectué entre 300.000 et 400.000 tests par jour, selon le projet Covid Tracking, une initiative menée par des volontaires. Selon le directeur du Harvard Global Health Institute, les États-Unis ont besoin de plus de 900.000 tests par jour pour pouvoir rouvrir en toute sécurité. “Nous en faisons environ un tiers.”





Les USA ont également enregistré le plus grand nombre de décès dus au coronavirus dans le monde (92.258 actuellement) mais en se basant sur la proportion de décès au nombre d’habitants, ils se classent au sixième rang derrière la Belgique, le Royaume-Uni et la France, selon l’université Johns Hopkins.