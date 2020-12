Les pêcheurs Britanniques se sentent trahis par Boris Johnson

Les pêcheurs britanniques ne cachaient pas leur mécontentement lundi à la lecture du projet d'accord post-Brexit conclu jeudi entre leur Premier ministre Boris Johnson et la Commission européenne.

"Johnson nous avait promis les droits sur tout le poisson de notre zone économique exclusive, mais nous n'en recevons qu'une partie", a déclaré Andrew Locker, l'un des dirigeants de la fédération britannique des organisations de pêcheurs (NFFO), sur les ondes de la radio BBC 4.





L'accord post-Brexit prévoit une période de transition jusqu'à l'été 2026 pour renoncer à 25% des captures européennes, qui s'élèvent en valeur à environ 650 millions d'euros par an, et une renégociation annuelle au terme de cette période.

Les pêcheurs de l'UE conserveront jusqu'à cette date un accès garanti aux zones situées dans les 6-12 milles marins au large des côtes britanniques (eaux territoriales) où ils se rendaient traditionnellement.





“Nous allons vraiment avoir du mal l’an prochain”

Andrew Locker rappelle que Boris Johnson avait promis qu'aucun pêcheur britannique ne subirait de conséquence négative de l'accord post-Brexit. "Je suis fâché, déçu et je me sens trahi. Ce que nous avons maintenant n'est qu'une partie de ce qui nous avait été promis avec le Brexit. Nous allons vraiment avoir du mal l'an prochain.”