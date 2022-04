Les personnes plus instruites ont voté Macron, les plus mécontentes pour Le Pen

Les instruits ont voté pour Macron, Les mécontents pour LePen

Les groupes d'électeurs d'Emmanuel Macron étaient bien différents de ceux de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, ressort-il des résultats d'un sondage réalisé pour la chaîne France Info.





Macron a surtout gagné auprès des électeurs les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. Il a aussi récolté davantage de voix auprès des universitaires, des fonctionnaires et des travailleurs indépendants. La classe ouvrière et les chômeurs ont été moins prompts à voter pour lui.





Marine Le Pen, en revanche, a principalement remporté les voix des ouvriers et employés, ainsi que des personnes à faibles revenus. Elle a également marqué plus de points auprès des Français qui se disent insatisfaits de leur vie.





Parallèlement, l'amélioration de la performance de Le Pen par rapport à 2017 s'explique par le fait qu'elle a gagné dans un nombre plus élevé de circonscriptions. Le score de Marine Le Pen a été le meilleur dans certaines parties du nord du pays ainsi que dans le sud, sans oublier les territoires d'outre-mer et de Corse.