Les premiers Afghans exfiltrés de Kaboul par la France sont arrivés à Paris

Des personnes évacuées d'Afghanistan arrivent à l'aéroport de Roissy, en France, le 18 août 2021. © Sarah Meyssonnier, Reuters

Plus de 200 passagers, dont 25 Français et une large majorité d'Afghans, sont arrivés à l'aéroport de Roissy mercredi soir après avoir été exfiltrés de Kaboul par la France. Un nouveau vol entre les Émirats et la France est prévu jeudi, avec 120 personnes à bord.





Les premiers Afghans mis en sécurité par la France après la chute du pays aux mains des Taliban sont arrivés mercredi 18 août à l'aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle.





Un avion de l'armée de l'Air transportant plus de 200 passagers, dont 25 français et une large majorité d'Afghans, dont un nombre important de femmes et d'enfants, s'est posé peu avant 19 h GMT.





C'est la deuxième arrivée à Paris d'un vol du pont aérien mis en place par la France pour évacuer Français et Afghans du pays tombé aux mains des talibans. Une opération qui pourrait durer encore plusieurs jours. Un premier vol lundi transportait principalement des Français.





Le président de la République Emmanuel Macron a salué leur arrivée dans un tweet. "Nous vous le devons. Bienvenue", a-t-il écrit. .

À leur arrivée, les Afghans exfiltrés seront pris en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et l’association France Terre d’Asile, qui ont tous deux refusé de fournir des précisions sur leurs lieux d’hébergement.







Vaccination





Les arrivants non vaccinés contre le Covid seront soumis à des tests de dépistages et devront respecter une quarantaine de 10 jours, ont précisé les autorités. De plus, une vaccination leur sera proposée.





Ces exfiltrés ont été escortés mercredi au terme d'une opération délicate conduite par des forces françaises depuis l'ambassade française dans Kaboul jusqu'à l'aéroport où ils ont pris place dans un avion A400M vers la base militaire française aux Émirats arabes unis. Base qu'ils ont quittée dans la journée à bord d'un autre avion pour arriver en France dans la soirée.





Il s'agit de personnes "qui se trouvaient menacées et dont l'engagement méritait que la France leur offre l'asile", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur BFMTV.





À ceux-ci s'ajoutent 25 Français, soit "une grande partie des personnes, de nationalité française comme afghane, qui s'étaient réfugiées au sein du bâtiment de l'ambassade de France à Kaboul", avait précisé le patron de la diplomatie française plus tôt dans la journée.





"À nos armées, policiers et équipes diplomatiques qui organisent ces opérations sensibles, merci. On continue", a tweeté dans la journée Emmanuel Macron.





Plusieurs jours encore





Et le pont aérien français continue de fonctionner, avec un nouveau vol entre les Émirats et la France prévu jeudi, avec 120 personnes à bord, là encore essentiellement des Afghans, selon une source diplomatique.





"Et on va poursuivre autant que faire se peut", a déclaré Jean-Yves Le Drian, soulignant la volonté française de permettre au maximum d'Afghans engagés en faveur des droits et de la société civile de pouvoir quitter le pays et évoquant un horizon de plusieurs jours.





"Cette opération qui permet la mise en protection d'Afghanes et d'Afghans qu'il était impératif de protéger est la réussite d'un important travail collectif", s'est réjoui le chef de la diplomatie française.





Opération Apagan





Mais le dossier reprenait aussitôt un aspect politique, avec des déclarations offensives de la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, qui a revendiqué avoir travaillé avec le ministère de la Culture pour établir des listes de personnalités afghanes à rapatrier.





Mardi, 41 ressortissants français et étrangers avaient déjà été exfiltrés de Kaboul par la France, grâce au pont aérien mis en place après la prise de pouvoir par les talibans dimanche. Ils sont arrivés en fin d'après-midi à Roissy-Charles-de-Gaulle, dans un A310 de l'armée.





L'opération d'exfiltration, baptisée Apagan, mobilise deux avions de l'Armée de l'air sur le tronçon Émirats-Kaboul et deux autres pour les vols entre les Émirats et la France.