Les raisons de la “popularité” d’Elon Musk sur Twitter

Vous aviez déjà la (désagréable) impression de voir apparaître les tweets d’Elon Musk en priorité à l’ouverture de Twitter? Mauvaise nouvelle: ce n’est pas près de s’arranger, au contraire. En effet, selon le magazine spécialisé The Verge, le grand patron bénéficierait depuis ce 14 février d’un algorithme “unique”, spécifiquement élaboré pour doper sa visibilité et donc sa “popularité" sur le réseau.





Ultimatum à ses équipes

Elon Musk est évidemment à l’origine de ce traitement spécial. Il a d’ailleurs adressé un véritable ultimatum à ses équipes d’ingénieurs. L’origine de sa colère, selon The Verge? Le tweet de Joe Biden sur le Super Bowl (voir ci-dessous) a eu beaucoup plus de succès que le sien: 29 millions de vues contre à peine 9.





Jalousie et frustration

Manifestement jaloux et frustré d’être à ce point distancé par le président des États-Unis, malgré un nombre bien inférieur d’abonnés (29,5 millions contre 128,9), Elon Musk a exigé de ses ingénieurs une meilleure visibilité sur le réseau... sous peine de licencier toute l’équipe. Résultat, le CEO bénéficie désormais d’un algorithme unique qui lui offre une vitrine sans équivalent, sans précédent... et sans concurrence embarrassante en la matière.





Popularité (réelle) en berne

Mais pourquoi la popularité réelle d’Elon Musk décline-t-elle à ce point, malgré cette manne de followers? Un ingénieur a récemment fait les frais de son honnêteté, révèle par ailleurs le magazine, en avançant l’hypothèse que nombre d’entre eux l’auraient tout simplement bloqué ou réduit au silence, par manque d’intérêt pour sa personne. Un scénario tout à fait crédible au vu des rafales de messages envoyées chaque jour par l’excentrique dirigeant et son ton généralement peu conciliant. L’ingénieur a été licencié...





L’algorithme et le passe-droit

Il y a également une explication technique. L’algorithme Twitter promeut majoritairement les tweets populaires à la fois chez les abonnés du twitto concerné mais aussi auprès des non-abonnés. Grâce à un passe-droit inédit, cette règle ne s’est donc plus appliquée à Elon Musk. Conséquence, plus personne, pour ainsi dire, n’a pu éviter ses derniers tweets de bon goût (dont celui-ci). Une surexposition soudaine et trop radicale qui s’est finalement avérée contre-productive et a suscité un tel élan de désapprobation que l’orgueilleux homme d’affaires a été contraint de concéder “quelques ajustements” (voir tweet ci-dessous).





Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023