Les secours bataillent pour sauver un enfant tombé dans un trou de 35 mètres au Vietnam

Les secours bataillent pour sauver un enfant tombé dans un trou de 35 mètres

Des ingénieurs tentaient mardi avec l’aide de l’armée de secourir un enfant de 10 ans, tombé il y a quatre jours dans un trou de 35 mètres de profondeur sur le chantier de construction d’un pont, dans le sud du Vietnam.





Les sauveteurs vont essayer de détacher une buse en béton armé d’un orifice situé à 35 m sous terre afin de récupérer ensuite l’enfant piégé, Thai Ly Hao Nam, 10 ans, qui a cessé d’interagir et dont on ignore s’il est encore en vie. “L’enfant est piégé depuis quatre jours à l’intérieur et il souffre sans doute de multiples blessures”, a déclaré Doan Tan Buu, vice-président du comité populaire de la province de Dong Thap (sud).





Thai Ly Hao Nam cherchait apparemment de la ferraille quand il est tombé dans une buse en béton d’à peine 25 centimètres de large coulé pour construire un nouveau pont dans la province méridionale de Dong Thap, a déclaré un sauveteur par téléphone à l’AFP. “Nous avons essayé de secourir le garçon avec les moyens du bord”, a ajouté M. Buu. “Nous avons dû ensuite demander de l’aide au niveau national et aux experts”.





Une opération délicate

Selon les médias, les sauveteurs ont essayé de forer et de ramollir le sol environnant pour tenter de tirer le pilier vers le haut et sortir l’enfant. Pour le moment, leurs efforts sont restés vains. “La force de secours lui a donné de l’oxygène pour respirer. En raison du trou étroit, les sauveteurs ne peuvent pas descendre jusqu’à la position du garçon”, expliquent les services de secours.





“Je ne comprends pas comment il a pu tomber dans le pieu en béton creux, dont le diamètre n’est que de 25 centimètres”, a déclaré Le Hoang Bao, directeur du département des transports de la province de Dong Thap, au journal Tuoi Tre News. Lundi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux sauveteurs fédéraux de se joindre aux efforts des autorités locales pour sauver le garçon.