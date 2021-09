Les talibans prennent possession de l'ambassade de Norvège à Kaboul

L'ambassade de Norvège en Afghanistan prise par les

L’ambassadeur de Norvège en Iran a déclaré que les talibans avaient pris possession de l’ambassade de Norvège à Kaboul.

L’ambassadeur Sigvald Hauge a écrit mercredi sur Twitter que les Talibans “disent qu’ils nous la rendront plus tard”, et a ajouté : “mais d’abord les bouteilles de vin doivent être brisées et les livres pour enfants détruits.”





La Norvège a libéré son poste diplomatique dans la capitale afghane avec l’aide de son voisin danois avant que les talibans ne s’emparent de la ville.