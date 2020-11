Liberté d'expression et caricatures : Justin Trudeau fait la leçon à Macron

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau se démarque de la position de son homologue français, Emmanuel Macron à propos de la caricature et de la liberté d'expression. Contrairement à Macron et à tous ceux qui défendent une liberté d'expression sans limite aucune, Trudeau rétorque que celle-ci ne devrait pas “blesser de façon arbitraire et inutile”.





“Nous allons toujours défendre la liberté d’expression”, a soutenu le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Mais, s'empresse-t-il de preciser lors d'une conférence de presse : “la liberté d’expression n’est pas sans limites”.





“Nous nous devons d’agir avec respect pour les autres et ne pas chercher à blesser de façon arbitraire ou inutile. On n’a pas le droit par exemple de crier au feu dans un cinéma bondé de monde, il y a toujours des limites”, argue-t-il.