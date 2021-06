Lukashenko riposte et ouvre ses frontières avec l'Europe aux réfugiés

Le Bélarus fait entrer clandestinement des réfugiés d’Irak et de Syrie dans l’Union européenne. C’est ce qu’affirme la Lituanie voisine qui est confrontée à une forte augmentation du nombre de migrants franchissant illégalement la frontière. Selon le gouvernement, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, ouvre délibérément les vannes pour les réfugiés qui veulent se rendre en Europe.

Les tensions entre les deux anciens États soviétiques s’exacerbent à nouveau en raison de la crise des migrants. Depuis le début de l’année, la Lituanie a accueilli trois cents réfugiés illégaux, principalement des Irakiens, en provenance du Bélarus. C’est trois fois plus que pour l’ensemble de l’année 2020.





La semaine dernière, les autorités lituaniennes ont arrêté neuf demandeurs d’asile irakiens. Une semaine plus tôt, la police des frontières a arrêté 52 migrants irakiens, syriens, biélorusses et russes en quête d’asile.





Les politiciens lituaniens pointent du doigt le Bélarus. Le pays voisin enverrait à plusieurs reprises des groupes de migrants en Lituanie dans un but précis. La frontière entre les deux pays, longue de près de 680 kilomètres, est également la frontière extérieure de l’Union européenne (UE).





Vengeance

Le président du Belarus, Aleksandr Lukashenko, avait déjà menacé de ne plus exercer de contrôles aux frontières sur les réfugiés et les criminels de la drogue. Ce faisant, il se venge des sanctions de l’UE après qu’un membre de l’opposition du Belarus ait été débarqué d’un vol Ryanair et pour ensuite être détenu. “Nous avons stopés les migrants et la drogue, maintenant vous allez les capturer et les gérer vous-même”, a-t-il déclaré.

Lukashenko est sous le feu des critiques après sa victoire à l’élection présidentielle. L’opposition et les pays occidentaux l’accusent de fraude. Le président a violemment réprimé les protestations dans son propre pays.





La Lituanie, en particulier, a été très critique à l’égard de Lukashenko. Ces dernières semaines, les pays ont envoyé des diplomates dans les deux sens. En outre, l’État balte est un refuge pour les Biélorusses qui ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays.





Aujourd’hui, la Lituanie doit faire face à un grand nombre de réfugiés illégaux qui traversent la frontière depuis le Bélarus. Selon les politiciens lituaniens, il s’agit d’une action délibérée de Lukashenko et de son gouvernement.





Organisé

La ministre de l’Intérieur Agne Bilotaite a parlé d’une “guerre hybride” contre la Lituanie en début de semaine. “Les flux migratoires illégaux sont l’un des moyens”, a-t-elle déclaré. “Ce ne sont pas des cas anodins. Ils sont bien organisés.”





Selon la Lituanie, M. Lukashenko autorise depuis un mois des vols deux fois plus nombreux avec un Boeing plus grand, entre Bagdad, la capitale irakienne, et Minsk, la capitale du Bélarus. Les autorités fondent leurs décisions sur les horaires des vols de l’agence de voyage Tsentrkurort, contrôlée par Lukashenko, et de la compagnie aérienne Iraqi Airways.









Par exemple, des centaines d’Irakiens prendraient l’avion pour Minsk chaque semaine. Ils reçoivent automatiquement un visa à l’arrivée et ne sont pas contrôlés, mais immédiatement envoyés à la frontière avec la Lituanie. La police des frontières du Bélarus les aide même à traverser la frontière, selon la Lituanie.





Selon l’agence de presse AP, la Lituanie accuse la police des frontières biélorusse d’effacer les traces des migrants. ‘’Cela montre que les fonctionnaires eux-mêmes peuvent coopérer’', a déclaré la ministre Bilotaite.