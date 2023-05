Macky Sall a échangé avec Recep Tayyip Erdogan

Le chef de l’État sénégalais a eu un échange téléphonique, ce mardi, avec son homologue turc fraîchement réélu, dimanche dernier.





“Je lui ai renouvelé mes chaleureuses félicitations suite à sa brillante réélection. Ensemble nous avons convenu de poursuivre nos efforts pour élargir et renforcer les excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays”, a indiqué Macky Sall sur son compte Twitter.