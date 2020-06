Macron attendu lundi en Allemagne pour parler du plan de relance avec Merkel

Angela Merkel et Emmanuel Macron

Emmanuel Macron se rendra à Meseberg, en Allemagne, lundi prochain pour un entretien et un dîner de travail avec Angela Merkel qui porteront notamment sur le plan de relance des économies des Vingt-Sept pays de l’Union européenne fortement éprouvées par l’épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi l’Elysée.





Les échanges entre le chef de l’Etat français et la chancelière allemande au château de Meseberg, une résidence officielle du gouvernement allemand au nord de Berlin, “porteront sur l’agenda européen, en particulier l’accord nécessaire sur le budget de l’UE et le plan de relance”, peut-on lire dans un communiqué de la présidence française. “Ils évoqueront également la crise du Covid, les enjeux climatiques et les grands dossiers internationaux.”





La réponse à apporter à la crise économique due au coronavirus a mis de nouveau en lumière une ligne de fracture entre les Vingt-Sept, avec d’un côté Paris, Berlin ou encore Rome, et de l’autre les Etats dits “frugaux” (Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède) réticents à l’idée de simples transferts budgétaires et qui préfèrent l’option de prêts (remboursables) aux Etats les plus touchés.





Pour tenter de trouver un terrain d’entente, Emmanuel Macron, qui souhaite qu’un accord puisse aboutir au plus tard au mois de juillet, a rencontré mardi soir le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à La Haye. Evoquant un échange chaleureux et amical”, l’Elysée a fait savoir que la rencontre avait permis des “avancées”, sans donner plus de précisions.





Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief