Macron-Le Pen : Ce que disent les sondages à 9 jours du second tour

Le sondage entre LePen et Macron au second Tour

Emmanuel Macron gagne ainsi un point au détriment de sa rivale d'extrême droite, par rapport au sondage réalisé par le même institut une semaine plus tôt, avant le premier tour.





Le président sortant Emmanuel Macron l'emporterait au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, avec un score de 54% contre 46% pour la candidate du RN, selon un sondage BVA pour RTL et Orange publié vendredi 15 avril. Emmanuel Macron gagne ainsi un point au détriment de sa rivale d'extrême droite, par rapport au sondage réalisé par le même institut une semaine plus tôt, avant le premier tour. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron s'était imposé par 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen.





Selon ce sondage, à neuf jours du second tour, la «participation moyenne» envisagée serait de 73%, soit un niveau très proche de celle du 1er tour (73,7%). D'après BVA, Emmanuel Macron bénéficie d'un «meilleur report» de voix, notamment dans l'électorat très convoité de Jean-Luc Mélenchon (LFI). «Une majorité d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent soit s'abstenir (30%), soit voter blanc (22%). Mais, quand ils vont voter, ils sont nettement plus nombreux à envisager de voter pour Emmanuel Macron (30%) que pour Marine Le Pen (18%)», indique l'institut.