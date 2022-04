Marché du travail : Quand la Commission européenne cible la main-d'œuvre sénégalaise

Le Sénégal et l'Afrique du Nord, fournisseurs de main-d'œuvre en Europe

Le Sénégal fait partie des pays choisis par la commission européenne pour bénéficier de la migration légale vers l’Europe, en vue de renforcer le déficit de main-d’œuvre.





L’Europe vieillissante veut compter sur la migration ciblée vers l’Afrique pour renforcer sa main-d'œuvre qui a été touchée de plein fouet du fait de la pandémie de la Covid-19. C’est ainsi que, la Commission européenne a présenté ce mercredi 27 avril 2022, une série d’initiatives pour faciliter la migration légale.





Il s’agit entre autres d’une migration ciblée dans la zone Afrique du Nord dans un premier temps avec des partenariats dans les pays maghrébins, tels que le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. Et dans une deuxième phase, on retrouve le Sénégal, le Nigeria et deux pays asiatiques, le Pakistan et le Bangladesh. En outre, l’Union Européenne va exiger de ses pays des engagements forts dans la lutte contre la migration clandestine.





De l’avis du vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, « tout le monde y gagne: les migrants, qui ont ainsi une opportunité d'améliorer leurs conditions de vie, et les pays hôtes, qui disposent ainsi de travailleurs qualifiés … Pour le dire simplement: nous ne nous en sortirons pas sans une migration du travail ». Elle estime, en outre, que « la migration fait partie de l'ADN de l'Europe ».