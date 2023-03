Marseille : Un Sénégalais de 25 ans accusé de viols sur une soixantenaire

Un jeune sénégalais a été arrêté à Marseille, en France. Le suspect âgé de 25 ans a été interpellé le 19 février dernier, pour abus sexuels, sur une femme de 64 ans. D’après la presse française reprise par les Echos, le mis en cause est présenté comme un sans-abri. Sa victime présumée l’avait invité chez elle pour se réchauffer après l’avoir trouvé dans la rue, dans le 5e arrondissement de la ville.



Lorsque la vieille dame l’a invité à quitter sa maison, l’homme aurait non seulement “catégoriquement” refusé de s’exécuter, mais il aurait commencé à la violer. Et cela, à plusieurs reprises.



La soixantenaire a profité de la visite d’une infirmière communautaire pour une consultation pour demander de l’aide. En compagnie de sa fille, elle s’est rendue, par la suite, au commissariat central de Marseille, pour déposer sa plainte. Le suspect sera interpellé peu après suite à une descente des policiers sur les lieux.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect vivait illégalement en France. Sa victime présumée a été transportée à l’hôpital pour examen.