Melania ne s'est pas présentée aux meetings de Trump depuis plus d'un an: “Elle fait ce qu’elle a envie”

Mélania épouse Trump

Melania Trump est absente des meetings électoraux de son mari depuis plus d’un an maintenant. C’est la toute première fois dans l’histoire américaine moderne qu’une Première dame se tient à distance. Selon des sources de la chaîne d’information CNN, Melania ferait simplement ce qu’elle a toujours fait: ce qu’elle a envie. Et elle n’a clairement pas envie de participer à la campagne de son époux.

18 juin 2019: c’est la première et aussi la dernière fois que Melania a assisté à un événement électoral majeur de son mari. C’est le jour où Trump a officiellement lancé sa campagne 2020 et où Melania s’est exprimée brièvement. Elle avait prévu de se présenter à un certain nombre d’événements en mars de cette année pour soutenir la campagne de Trump, mais ses plans sont tombés à l’eau en raison de l’épidémie de coronavirus. Et depuis lors, elle est restée silencieuse.





Melania s’est effectivement adressée à la Convention nationale républicaine en août, au cours de laquelle le président Trump a accepté la nomination de son parti pour les élections. Mais elle l’a fait depuis la roseraie de la Maison Blanche et la convention s’est déroulée en grande partie virtuellement.





Une “toux persistante”

Mardi, elle devait se présenter pour la première fois à un rassemblement en Pennsylvanie, mais elle a annulé au tout dernier moment. La raison officielle? Elle souffrait d’une “toux persistante” suite à son infection au coronavirus au début de ce mois.





Elle a accompagné Trump hier à Nashville, dans le Tennessee, pour le deuxième et dernier débat avec le candidat démocrate Joe Biden. Elle était également présente lors du premier débat qui s’est déroulé le 29 septembre dans l’Ohio. Deux jours plus tard, le couple présidentiel était infecté par le coronavirus.

À moins de deux semaines des élections, Melania a prévu de se rendre à plusieurs événements, contrairement aux autres membres de la famille, qui terminent un planning chargé. Le chef de cabinet de la Première dame a déclaré mercredi à CNN que Melania fera campagne la semaine prochaine, à la fois avec le président et seule. Cet automne, cependant, il avait déjà été annoncé qu’elle ferait une apparition publique, mais cela n’a jamais été le cas.





Aucune interview solo

Selon des sources qui connaissent bien la femme, son absence depuis un an et demi n’est pas si étrange. “Elle est comme ça”, explique une source. Une autre ajoute: “Elle fait ce qu’elle veut, quand elle le veut. Elle peut être très déterminée.”





C’est la première fois dans l’histoire moderne des États-Unis qu’une Première dame garde une telle distance pendant la campagne de réélection de son mari. Seul Jackie Kennedy avait à peine pris la route. Mais c’était parce qu’elle attendait un enfant et qu’elle avait connu une grossesse difficile. Jackie faisait des interviews chaque fois qu’elle le pouvait.





Melania n’a pas fait une seule interview en solo avec un média américain depuis qu’elle est devenue Première dame. Et sa dernière grande interview télévisée remonte à plus de deux ans, selon CNN.





Barron

La femme de 50 ans est connue pour ne pas aimer les apparitions publiques. Selon plusieurs proches, elle n’aime pas non plus les voyages de campagne. Elle préfère rester à la maison et s’occuper de son fils Barron.