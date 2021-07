[Vidéo] Thomas Pesquet essaie de faire pousser des plantes sur l'ISS, voici comment

Le jardin de Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale ne ressemble en rien au vôtre...

Après avoir construit de nouvelles toilettes, Thomas Pesquet s'attaque à un autre chantier sur l'ISS, celui de cultiver des plantes. Dans une publication postée sur Instagram le 30 juin, l'astronaute montre l'installation réalisée avec son coéquipier Marc. Leur jardin ne ressemble en rien au vôtre, mais pourrait bien donner naissance à quelques plantes. Comment? Thomas Pesquet a expliqué brièvement le dispositif, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.





Pour faire pousser des plantes dans l'espace, ils se sont appuyés sur les travaux menés par la Nasa appelés "Plant Water Management". "Cette technique n'utilise pas de terre; il faut donc apporter à la plante les sels minéraux, les éléments essentiels à sa croissance et une bonne aération pour que la plante germe et se développe correctement. On utilise pour ça le phénomène de capillarité", précise l'astronaute. La plante pousse directement dans l'eau.





Sept problèmes rencontrés pour faire pousser des plantes dans l'espace





Pour le moment, ce processus est encore en phase de test. Depuis de nombreuses années, la Nasa tente de trouver la meilleure solution pour permettre aux astronautes de manger leur récolte. Encore aujourd'hui, les équipes se heurtent à sept grosses problématiques qu'ils ont listées dans cet article. Quelles plantes emmener? Comment les graines vieillissent-elles? De quelle manière apporter la lumière dont elles ont besoin? Tous ces questionnements font partie des travaux menés actuellement.





Entre 2014 et 2016, des astronautes avaient fait pousser des salades sur l'ISS. Leur production avait été renvoyée sur Terre pour être analysée et savoir si elles étaient comestibles. Les résultats ont été publiés en mars 2020. Leur récolte est aussi nutritive que des salades témoins cultivées sur Terre.





Thomas Pesquet n'a pas précisé ce qu'il faisait pousser. Le 1er août prochain, l'astronaute recevra des graines sur l'ISS. Plusieurs étudiants ont travaillé sur le projet nommé Eklo, davantage centré sur le bien-être des astronautes que sur une étude scientifique.





"C'est un beau pot composé de plusieurs étages et tout en bas, il y a une bague rotative et à chaque fois que Thomas va la tourner, il va récupérer un carton. Dans ce carton, il y a des odeurs de fleurs qu'il va pouvoir sentir et découvrir quand il en aura envie, accompagnées de mots de sa famille. Ensuite, il y a toute la partie où les graines vont pouvoir pousser et où les racines des plantes vont pouvoir s'expandre, et enfin la partie transparente dans laquelle on va pouvoir voir la plante", confie Ève Teyssier, étudiante en biologie végétale et co-fondatrice de ce projet, à Europe 1.