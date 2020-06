Meurtre de George Floyd: un deuxième policier impliqué dans sa mort libéré de prison

Un deuxième ancien policier de Minneapolis en attente de jugement dans la mort de George Floyd a été libéré de prison.







La caution de J Alexander Kueng s’élevait à 750 000 dollars et il a quitté la prison du comté de Hennepin vendredi soir sur “caution et libération conditionnelle”.











Kueng était l’un des quatre officiers impliqués dans l’arrestation et le meurtre de George Floyd. Un autre officier, Thomas Lane, 37 ans, a été libéré au début du mois après avoir payé une caution de 750 000 dollars.





La mort de Floyd a été filmée par des témoins. La vidéo montrait l’officier Derek Chauvin pressant son genou sur le cou de Floyd alors qu’il était plaqué au sol. La mort de l’Afro-américain a suscité des protestations mondiales contre l’injustice raciale et la brutalité policière.





Derek Chauvin a été accusé de meurtre au second degré. Les trois autres officiers présents sur les lieux — Lane, Kueng et Tou Thao — ont été accusés de complicité de meurtre au second degré. Chauvin et Thao restent en détention.