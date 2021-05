Michel Fourniret hospitalisé d’urgence, son pronostic vital engagé

Le Tueur en série Michel Fourniret hospitalisé d'urgence en France

Selon Le Parisien, le tueur en série français Michel Fourniret se trouverait entre la vie et la mort. Admis d’urgence ce 8 mai à l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris, il ne serait pas “réanimable” affirme le quotidien.





Les jours de “l’Ogre des Ardennes” seraient comptés. Selon les sources du Parisien, Michel Fourniret, 79 ans, aurait été placé dans le coma après une défaillance respiratoire. Déjà atteint de dégénérescence mentale, le tueur en série souffre également de problèmes cardiaques récurrents depuis quelques années. Selon les médecins, il ne serait pas réanimable: “Son pronostic vital est engagé et ne peut être réversible. Un protocole d’accompagnement de fin de vie a été engagé”, précise Le Parisien.





La crainte des familles des victimes

En novembre 2020, Michel Fourniret avait déjà été hospitalisé d’urgence à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Il avait été retrouvé “au sol, dans sa cellule de la prison de Fresnes (Val-de-Marne)”. “S’il ne devait plus pouvoir répondre de ses crimes, ce serait terrible pour les familles et cela rajouterait à leur colère devant les errements de la justice”, avait déclaré à l’époque Me Didier Seban, avocat de plusieurs familles de disparues, dont celle d’Estelle Mouzin, dont le corps reste toujours introuvable malgré les nombreuses recherches et les moyens déployés.





Disparition d’Estelle Mouzin, 9 ans

Michel Fourniret a été condamné à la réclusion à perpétuité pour les meurtres élucidés de sept jeunes femmes ou adolescentes en 1987 et 2001 mais il pourrait être impliqué dans la mort de nombreuses autres victimes. En mars 2020, il avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition d’Estelle Mouzin, après avoir été mis en cause par son ex-épouse Monique Olivier. La fillette avait disparu en 2003, à l’âge de 9 ans, sur le chemin de l’école à Guermantes, en Seine-et-Marne.