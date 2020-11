Michelle Obama exhorte Donald Trump d'accepter les résultats de l'élection

Alors que Donald Trump continue de contester les résultats de Joe Biden, l'ancienne Première dame estime qu'il est temps de regarder la vérité en face.





ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - "Cela n'a pas été facile pour moi. (...) Mais je savais que pour le bien de notre pays je devais trouver la force et la maturité de mettre ma colère de côté". Michelle Obama a appelé Donald Trump, qui refuse de reconnaître la victoire de Joe Biden à la présidentielle, à enfin regarder la vérité en face et faciliter la transition politique.





Dans un long message sur son compte Instagram ce lundi 16 novembre, l'ancienne Première dame dit s'être replongée dans ce qu'elle avait vécu il y a quatre ans: "Hillary Clinton avait subi une dure défaite (...), j'étais blessée et déçue, mais les bulletins de vote avaient été comptés et Donald Trump avait gagné".





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michelle Obama (@michelleobama) "Le peuple avait parlé. (...) Mon mari et moi avons demandé au personnel (...) de s'assurer que la transition soit aussi simple et respectueuse que possible, l'une des bases de la démocratie américaine. Nous avons invité les équipes du président-élu et leur avons préparé des comptes-rendus détaillés de notre expérience", écrit Michelle Obama, en légende d'une photo de son départ de la Maison Blanche le 20 janvier 2017.





"Je me dois d'être honnête, et dire que cela n'a pas été facile pour moi. Donald Trump avait répété ses mensonges racistes sur mon mari et cela avait mis ma famille en danger. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Mais je savais que pour le bien de notre pays, je devais trouver la force et la maturité de mettre ma colère de côté. J'ai donc invité Melania Trump (...) et répondu à toutes ses questions et partagé mon expérience, de la loupe sous laquelle on est placé à ce que cela fait d'élever des enfants à la Maison Blanche", se rappelle Michelle Obama.





"La présidence n'appartient ni à une personne ni à un parti. Prétendre le contraire, alimenter ces théories du complot, que ce soit à des fins personnelles ou politiques, met la santé et sécurité de notre pays en danger. Ce n'est pas un jeu", prévient-elle.