Migrants : un enfant d'un an a traversé seul la Méditerranée jusqu'en Italie

Un enfant d'à peine un an est arrivé vendredi 17 décembre sur l'île sicilienne de Lampedusa, après avoir traversé la Méditerranée sans ses parents ou tout autre membre de sa famille, selon les révélations de la presse italienne.



Cet enfant, qui a débarqué sain et sauf à Lampedusa, a voyagé au milieu de 70 hommes dans un bateau de fortune. Âgé d'environ 12 mois, il ne parle pas encore, et personne ne connaît donc son identité ni son histoire.



D'après certains témoignages de migrants, ses parents auraient choisi de le confier à des inconnus pour lui donner une chance d'avoir un avenir meilleur en Europe. Tant que le tribunal des mineurs d'Agrigente n'aura pas statué sur son sort, l'enfant restera pris en charge par une éducatrice.



Ce même tribunal devra aussi prendre une décision pour le placement dans une structure protégée d'un jeune de 14 ans. Il y a quatre jours, cet adolescent a vu mourir sa mère au moment où l'embarcation chargée de 25 migrants, à bord de laquelle ils avaient traversé la Méditerranée, a chaviré. L'accident s'est produit à quelques encablures de Lampedusa. Malheureusement, les secouristes ne sont pas arrivés à temps pour éviter une nouvelle tragédie.