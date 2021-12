Mort de 27 migrants dans la Manche : Accusés d’ « homicide involontaire », Paris et Londres visés par une plainte

Homicide Involontaire sur la Manche

Le 24 novembre 2021, une embarcation avec à son bord des migrants, faisait naufrage dans la manche. 27 personnes qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne ont péri dans ce drame.





Un mois plus tard, l’ONG française Utopia 56 a annoncé dans un communiqué, parvenu à Seneweb, avoir saisi la justice pour tirer cette affaire au clair. « Suite au naufrage d’une embarcation le 24 novembre 2021 au large de Calais ayant causé la mort d’au moins 27 personnes, Utopia 56 dépose plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours, auprès de la procureure du Tribunal judiciaire de Paris », déclare l'association dans son communiqué.





La plainte vise Philippe Dutrieux, Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, Marc Bonnafous, directeur du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris Nez et Claire Hughes, directrice de Her Majesty’s Coastguards, « Ainsi que contre toute autre auteur, co-auteur ou complice que l’enquête viendrait à déterminer ».