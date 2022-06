Mort de Shireen Abu Ajleh : Selon l'Onu la journaliste a été tuée par un tir de l’armée israélienne

La journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh aurait été tuée le 11 mai dernier par un tir des forces de défense israéliennes, selon une porte-parole du Haut-Commissariat de l’Onu aux droits de l’homme (Hcdh), après avoir terminé son enquête indépendante sur cet incident.



''Toutes les informations que nous avons recueillies, y compris de l’armée israélienne et du procureur général palestinien, corroborent le fait que les tirs qui ont tué Abu Akleh et blessé son collègue Ali Sammoudi provenaient des forces de sécurité israéliennes et non de tirs de Palestiniens armés comme l’affirmaient initialement les autorités israéliennes'', a affirmé Ravina Shamdasani, lors d’un point de presse régulier de l’Onu à Genève.



Elle ajoute : ''nous n’avons trouvé aucune information suggérant qu’il y ait eu une quelconque activité de Palestiniens armés à proximité des journalistes''.



Elle regrette le fait que Tel-Aviv n’ait pas ouvert information judiciaire.



La journaliste de la chaîne Al-Jazira portait une veste pare-balles sur laquelle était inscrit le mot « Presse » et un casque de protection lorsqu’elle a été atteinte d’une balle juste sous la coupe de son casque. Elle se trouvait aux abords du camp de réfugiés de Jénine où les forces israéliennes menaient un raid.



Depuis le début de l’année, les forces de sécurité israéliennes ont tué 58 Palestiniens en Cisjordanie, dont 13 enfants.