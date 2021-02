Navalny risque plus de 10.000 euros d’amende

Navalny doit payer une amende de 950.000 roubles

Le parquet russe a requis mardi 950.000 roubles d’amende (environ 10.600 euros au taux actuel) contre l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, poursuivi en diffamation par un ancien combattant, des poursuites “politiques” selon le prévenu.

Comme il était sous le coup d’une condamnation à trois ans et demi de prison avec sursis au moment des faits, le parquet a également requis que l’opposant purge cette peine. Un autre tribunal avait déjà converti, le 2 février, ce sursis en sentence ferme.





“Poursuites fantaisistes et arbitraires”

Le militant anti-corruption est arrivé dans la matinée dans un tribunal du nord de la capitale russe pour la troisième audience d’un procès en diffamation intenté par un vétéran de la Seconde guerre mondiale. “Les poursuites contre Navalny sont fantaisistes et arbitraires”, a plaidé de son côté son avocate Olga Mikhaïlova, “la défense est en désaccord catégorique avec l’accusation, il n’y a aucun élément constitutif d’un délit dans cette affaire”. La décision du juge est attendue le 20 février.





De quoi est-il accusé?

Alexeï Navalny, 44 ans, est accusé d’avoir diffusé des informations “mensongères” et “injurieuses” au sujet de cet ancien combattant qui avait défendu dans un clip de campagne, l’été dernier, un référendum ayant renforcé les pouvoirs de Vladimir Poutine. Il avait qualifié, sur un réseau social, les intervenants dans cette vidéo de “honte de la Nation” et de “traîtres”. Lors des audiences, l’opposant a multiplié les échanges tendus avec le ministère public et la juge, dénonçant leur partialité et leur soumission au pouvoir.





D’autres procès en perspective