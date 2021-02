Navalny transféré en colonie pénitentiaire

Alexei Navalny, Opposant Russe toujours en détention

L’opposant au Kremlin Alexeï Navalny a été transféré dans la colonie pénitentiaire où il doit purger une peine de deux ans et demi de détention, a annoncé ce vendredi le responsable du service des prisons russe (FSIN).

“Il a été transféré à l’endroit où il est censé se trouver par décision du tribunal”, a déclaré Alexandre Kalachnikov, cité par les agences de presse russes, ajoutant qu’il ne pèse sur M. Navalny “aucune menace à sa vie ou sa santé”. L’opposant “effectuera sa sentence dans des conditions absolument normales”, a-t-il précisé, assurant que “M. Navalny, s’il le souhaite, prendra part à des activités de production”.

Camps pénitentiaires russes

Héritage de l’Union soviétique, la plupart des peines d’emprisonnement en Russie sont effectuées dans des camps pénitentiaires situés parfois loin de tout. Le travail des détenus, habituellement dans des ateliers de couture ou de fabrication de meubles, y est souvent obligatoire.





Son avocat ignore où il se trouve

Une porte-parole du FSIN a expliqué à l’AFP ne pas pouvoir donner de détails sur le lieu de détention d’Alexeï Navalny, n’ayant pas le droit de révéler des données personnelles sur les détenus. L’avocat de l’opposant, Vadim Kobzev, a pour sa part dit à l’AFP ne pas être au courant de la localisation de son client.





Sentence confirmée

Jeudi, les avocats et les proches de l’opposant avaient annoncé son départ du centre de détention moscovite où il était incarcéré depuis son arrestation à son retour en Russie, mi-janvier. La justice russe a confirmé la semaine dernière la sentence de l’opposant de 44 ans, dans une affaire de fraude datant de 2014 que l’intéressé, et de nombreuses capitales occidentales et ONG, dénoncent comme politique.