Neuf palais, huit super yachts et un orchestre personnel de 120 personnes: l'immense richesse de la famille royale d'Oman

Le Roi Philippe (61 ans) et la Reine Mathilde (49 ans) viennent de terminer leur visite de deux jours à Oman

Le Roi Philippe (61 ans) et la Reine Mathilde (49 ans) viennent de terminer leur visite de deux jours à Oman, leur première visite officielle hors d’Europe depuis l’épidémie de covid. Le couple royal a été reçu en grande pompe au palais Al Alam de Mascate, qui n’est toutefois que l’un des neuf palais que possèdent le sultan et sa famille. Le luxe en mer et dans les airs ne manque pas non plus: les membres de la famille royale ont dépensé des millions pour acquérir plusieurs jets privés, des super yachts et des centaines de “voitures royales”, toutes peintes de la même couleur. Plongez dans la trésorerie pour en avoir une vue d’ensemble.





Ils ont dû attendre longtemps, mais la semaine dernière, le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont enfin pu rendre visite au Sultan Haitham bin Tariq (66 ans) d’Oman. Il est monté sur le trône en 2020 après la mort de son cousin, le sultan Qaboos, qui a régné sur l’État du Golfe avec des règnes serrés, mais était extrêmement respecté par le peuple. Qaboos est finalement décédé le 10 janvier 2020 à l’âge de 79 ans. Bien que personne n’ait voulu dire officiellement ce qui n’allait pas chez l’ancien sultan, selon les diplomates, il souffrait d’un cancer du côlon. Au cours de sa lutte, il a également subi quelques traitements à Louvain, jusqu’à ce qu’ils soient soudainement arrêtés prématurément et que le sultan reparte. Qaboos et son entourage ont ensuite voyagé dans trois avions (son Gulfstream 550, son Boeing 747SP pour ses domestiques et son Boeing 747-400 dans lequel il prenait place lui-même) et ont loué l’intégralité de l’hôtel de luxe The Fourth sur la Grand Place à Louvain pendant un mois entier.





Les sultans d’Oman sont tous membres de la dynastie Busaid, qui règne sur le pays depuis le milieu du 18e siècle. Ils doivent leur fortune aux riches réserves de matières premières du pays, comme le gaz et le pétrole. La richesse de l’actuel sultan est estimée à environ 875 millions d’euros, bien que la plupart de ses biens matériels proviennent de l’héritage que lui a laissé son cousin Qaboos.





Des palais impressionnants

Dans tout le sultanat, on ne compte pas moins de neuf palais au nom de la famille royale d’Oman. Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont été reçus au Palais Al Alam dans la capitale Muscat, qui a été construit dès 1972 et où le Sultan accomplit des cérémonies et réside durant son mandat. Le palais s’étend sur une surface énorme, sur laquelle ont été construits de grandes places en marbre, des jardins clos, un spa équipé, une piscine et également une villa d’hôtes. L’extérieur du palais est également impressionnant: les façades sont richement décorées d’éléments dorés bleu et or qui se reflètent dans la lumière du soleil.





Domaines immenses

De toutes les résidences, le palais Al-Mamorah de Salalah est l’une des plus remarquables: il est situé en plein désert et constitue une véritable oasis dans un environnement sec. Le palais se dresse sur un immense terrain, il y a trois héliports et même une double piste d’atterrissage pour les (petits) jets privés a été construite. Le sultan a également ordonné la construction de ses propres “viaducs”, qui le conduisent directement à sa “ferme privée”, un peu plus loin, où il cultive ses produits laitiers frais, ses légumes et ses fruits.





Il y a aussi le palais de Sohar (qui, selon les médias omanais, a fait l’objet d’une expansion et d’une rénovation colossales), le palais Hisn Salalah (le lieu de naissance du sultan, entouré d’eau, de deux mosquées et de nombreuses villas), la cour royale (le palais le plus richement décoré et donc très surveillé) et le palais Hisn Al Shomouk (l’un des palais les plus récents, où séjournent principalement les invités royaux). Cependant, le palais Bait Al Barakah est le centre de l’attention: le domaine est une véritable ville de plusieurs hectares avec de nombreux bâtiments, des piscines, six héliports et des jardins et parcs gigantesques. Pour n’en citer que quelques-uns. En outre, on dit que le sultan apprécie les représentations de sa chorale privée de 120 personnes dans la salle de concert et qu’il y amarre régulièrement ses yachts royaux.