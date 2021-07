Nicolas Hulot: “On a échoué” face au changement climatique

Nicolas Hulot, ancien ministre de l'Ecologie

Selon l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, l’heure va être à “l’adaptation” et non à l’empêchement du changement climatique.

Dans un entretien à BFMTV, Nicolas Hulot estime, qu’“Aujourd’hui on a échoué parce que maintenant, la priorité ça va être l’adaptation, c’est-à-dire nous protéger”.

“On avait du temps pour organiser la transition, maintenant nous sommes sommés de changer dans une briéveté de temps, si encore une fois on ne veut pas que le chaos l’emporte”, poursuit-il.





Des exemples de plus en plus flagrants

Depuis la fin juin, des records plus que probablement dus au changement climatique ont été battus. L’Ouest du Canada et des États-Unis a été frappé par un “dôme de chaleur” avec un record de 47 degrés.





Des milliers de personnes ont dû être évacuées en raison des incendies déclenchés dans le sillage de cette vague de chaleur caniculaire. Le village de Lytton a d’ailleurs brûlé à près de 90%, selon les autorités.