Nicolas Sarkozy annonce qu'il votera Emmanuel Macron au 2e tour

Nicolas Sarkozy sort du silence. L'ancien président de la République française a annoncé ce mardi dans un communiqué publié sur son compte Twitter qu'il allait voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. «Je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais», loue notamment le fondateur des Républicains. Il estime également que le «projet économique» du chef de l'État «met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités», et que son «engagement européen est clair et sans ambiguïtés».