ONU/ Monusco: Khassim Diagne nommé Représentant spécial adjoint

Le Sénégal a l’honneur ! Selon les informations du quotidien national Le Soleil, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres a nommé le Sénégalais Khassim Diagne au poste de Représentant spécial adjoint de la MONUSCO chargé de la protection et des opérations. Il remplace, à ce poste, l'américain David Gressly.Jusqu'à sa nomination, ce mardi, M. Diagne, était directeur dans le Cabinet du boss de l'ONU, avec un rang de (D2) à New York. Un poste stratégique car il avait un regard sur les dossiers liés aux droits de l’Homme, à l’humanitaire et aux affaires politiques.Khassim Diagne capitalise 25 ans d'expériences auprès des Nations-Unies notamment comme haut cadre au Commissariat pour les réfugiés dont le siège est à Genève.