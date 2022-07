Opération de charme de Serguei Lavrov auprès des diplomates africains

Serguei Lavrov

Dans une déclaration reprise par l'AFP, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime que Moscou n’est pas responsable de la montée des prix alimentaires et de l’énergie, ressentie sur le continent africain.





Le ministre a appelé les pays africains à ne pas soutenir un monde « gouverné » par les Etats-Unis, et les prévient qu’ils pourraient en subir les conséquences. « C’est à nous de décider si nous voulons un monde où un Occident […] totalement inféodé aux Etats-Unis […] estime qu’il a le droit de décider quand et comment promouvoir ses propres intérêts sans respecter le droit international », a déclaré Sergueï Lavrov.





Il s’adressait à un groupe de diplomates majoritairement africains à l’ambassade de Russie en Ethiopie, dernière étape d’une mini-tournée africaine qui l’a aussi conduit en Egypte, au Congo-Brazzaville et en Ouganda.





« L’Occident a créé un système basé sur certains principes : économie de marché, concurrence loyale, inviolabilité de la propriété privée, présomption d’innocence… Tous ces principes ont été jetés à l’égout quand il s’est agi de faire ce qui leur semblait nécessaire pour punir la Russie, a expliqué M. Lavrov. Et je n’ai pas le moindre doute que si besoin est, ils n’hésiteront pas à faire de même à tout autre pays qui […] les énerverait d’une manière ou d’une autre. »





« La loi du plus fort »





« Nous traversons une période historique très importante, une période où nous déciderons tous dans quel univers nous allons vivre, pour nos enfants et nos petits-enfants : un univers basé sur la charte des Nations unies […] ou un monde où domine le droit basé sur la force, la loi du plus fort », annonce-t-il.