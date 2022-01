Panne de moteur et grosse frayeur sur un vol au départ de Pékin

Grosse frayeur au départ à Pékin

Un appareil Airbus A330 a subi jeudi une "panne de moteur présumée" lors d'un vol intérieur en Chine, mais s'est posé sans encombre à son aéroport de destination, a indiqué la compagnie locale, Sichuan Airlines.

Le transporteur n'a pas précisé la gravité de l'incident qui a affecté le biréacteur du constructeur européen. L'appareil s'est posé sans encombre à sa destination.





“Panne de moteur présumée”





"Le vol 3U8884 entre Pékin et Chengdu (B6535/A330) a reçu un message de panne de moteur présumée pendant le vol", a annoncé Sichuan Airlines dans un communiqué publié jeudi soir sur le réseau social Weibo. "L'équipage a immédiatement lancé une procédure d'urgence" et "le vol a pu se poursuivre sans heurt, atterrissant en toute sécurité à l'aéroport international de Chengdu" (sud-ouest), a-t-elle indiqué. Airbus a de son côté indiqué avoir été informé de l'"incident" et qu'il "apportera tout le soutien nécessaire à la compagnie aérienne".





Des internautes avaient fait part de l'incident sur Weibo dès jeudi après-midi.





Les pilotes formés à ces situations