Parlement européen : Mélenchon regrette la livraison d'armes à l'Ukraine

Jean-Luc Mélenchon a dit regretter, ce mardi, à l'Assemblée, la décision de l'Union européenne de fournir des armes à l'Ukraine pour se défendre face à la Russie. «Méfions-nous des solutions improvisées (...) Les moyens que nous employons ne doivent jamais se retourner contre nous », a déclaré le leader de la France insoumise, devant les députés, rapporte Marianne.net.





« Cette décision ferait de nous des cobelligérants. Un engrenage s'enclenche, avec quelle légitimité ? Quand notre parlement l'a-t-il décidé ? », a-t-il encore demandé sous les huées de parlementaires. Le candidat à l'élection présidentielle, s'est également inquiété de la décision d'exclure la Russie du système de transaction financière Swift provoquant là encore des remous dans l'hémicycle. Car, d'après lui, « le peuple russe n'est pas notre ennemi, ne le confondons pas avec le régime nationaliste » de Vladimir Poutine. « Quelles que que soient les causes de l'invasion de l'Ukraine, rien ne peut l'excuser ni la relativiser », a affirmé Jean-Mélenchon en plaidant pour la « neutralité » de l'Ukraine et une solution diplomatique. Le chef de file des Insoumis a été pris à partie par le patron des députés LR, Damien Abad, qui lui a reproché, ainsi qu'à Éric Zemmour et Marine Le Pen, de nourrir « une sorte de fascination à l'égard de régimes autoritaires ».