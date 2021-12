Pays-Bas : le Premier ministre annonce un «confinement» pendant les fêtes de Noël

Pour tenter de stopper la cinquième vague de Covid-19 et la forte progression du variant Omicron, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé ce samedi 18 décembre un confinement national pendant la période des fêtes de Noël et de fin d'année. Il doit entrer en vigueur dès dimanche.



« Je suis ici ce soir d'humeur sombre. Pour le résumer en une phrase, les Pays-Bas vont retourner au confinement à partir de demain. » Tels ont été les mots de Mark Rutte samedi lors d'une conférence de presse télévisée. La pandémie de Covid-19 met à mal de nombreux pays européens en cette fin d'année, et les Pays-Bas doivent prendre des mesures radicales.



« C'est inévitable avec la cinquième vague et avec [le variant] Omicron qui se répand encore plus vite que nous ne l'avions craint. Nous devons intervenir maintenant par précaution », a expliqué le chef du gouvernement néerlandais.





Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres doivent fermer leurs portes à partir de dimanche et ce jusqu'au 14 janvier. Les écoles, elles, doivent garder portes closes au moins jusqu'au 9 janvier. Le nombre des invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est réduit de quatre à deux, sauf pour le jour de Noël, le 25 décembre.