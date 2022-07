Pèlerinage à La Mecque : Entre chaleur et coupure de courant, le calvaire des Sénégalais à Arafat hier nuit

Le pèlerinage à La Mecque n'est pas de tout repos pour les pèlerins, sénégalais notamment, confrontés à des épreuves sur place du fait des intempéries. Hier nuit, ces pèlerins ont vécu le calvaire suite à une panne d’électricité sur le site d’Arafat où ils ont été transportés par bus depuis Mina.



En effet, ils étaient plusieurs centaines de pèlerins sénégalais placés sous une tente, sous une chaleur suffocante en ces périodes de canicule.



"Il fait extrêmement chaud à l’intérieur de la tente et par prudence, dans l’obscurité, la méconnaissance des lieux et pour ne pas tomber sur les pèlerins endormis, beaucoup restent à l’intérieur mais sont inquiets", confiait une source de Seneweb. Un calvaire qui a paru interminable et qui n'a pris fin qu'au retour de l'électricité.