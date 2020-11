Philippines: Des dizaines de disparus après le passage d'un typhon, selon la police

Typhon aux Philippines

Au moins 39 personnes ont péri et on compte des dizaines de disparus et de blessés après le passage du typhon Vamco aux Philippines, a annoncé la police vendredi.





La tempête s’est abattue sur l’île principale de Luzon et a provoqué des inondations, endommageant des dizaines de milliers d’habitations.





Certains habitants avaient trouvé refuge sur les toits des bâtiments et l’agence de prévention des catastrophes naturelles dit avoir secouru près de 6.000 personnes dans les banlieues de la capitale.





Le président philippin, Rodrigo Duterte, s’est engagé à procurer de l’aide financière et humanitaire, un soutien psychologique ainsi que des refuges à la population affectée par la situation.





Le typhon se dirige désormais vers le Vietnam et devrait atteindre ses côtes samedi.