Plus de 11.000 nouvelles contaminations au lendemain de la rentrée scolaire en Israël

Nouvelles contamination à la Covid en Israel

Le ministère de la Santé israélien a annoncé jeudi un nombre record de cas positifs au coronavirus, avec 11.187 nouvelles infections enregistrées en une journée. Ce pic survient un jour après la rentrée des classes, potentiellement synonyme d'une nouvelle augmentation des cas, selon les scientifiques.





C'est le troisième jour de suite où plus de 10.000 nouveaux cas ont été comptabilisés. Néanmoins, le nombre de personnes gravement malades ne cesse de diminuer et se situe actuellement à une situation moitié moins grave qu'en janvier.

Les scientifiques continuent de souligner que le vaccin Pfizer/BioNTech, seule injection utilisée dans la campagne de vaccination israélienne, reste efficace pour prévenir les formes graves de la maladie et les décès.





Ainsi, sur 100.000 personnes, le nombre de cas positifs chez les non-vaccinés est bien plus élevé que chez les vaccinés, et ce, peu importe les groupes d'âge. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les personnes gravement malades âgées de plus de 60 ans.





Depuis fin juillet, Israël a également commencé à administrer une troisième dose de vaccin à sa population, devançant de la sorte les autres pays du globe. Plus de 25% des 9,4 millions d'habitants d'Israël ont déjà reçu une injection de rappel. Une telle stratégie s'est basée sur les données recueillies par le ministère de la Santé qui suggérait que l'efficacité du vaccin avait considérablement diminué depuis le début du mois de juin.





Au total, plus de 59% des citoyens israéliens ont été vaccinés deux fois.