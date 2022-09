Polémique autour du voile en Iran : des femmes brûlent leur voile lors de manifestations contre le hijab

Les femmes ont été à l'avant-garde de l'escalade des protestations en Iran, déclenchée par la mort en détention d'une femme détenue pour avoir enfreint la loi sur le hijab.





La foule a applaudi lorsque des femmes ont brûlé leur hijab sur un feu de joie à Sari, mardi, alors que les troubles se poursuivaient pour la cinquième nuit et s'étendaient à d'autres villes.





Selon des militants, deux manifestants ont été abattus par les forces de sécurité à Urmia et Piranshahr, dans le nord-ouest du pays.





Un assistant de police aurait également été tué à Shiraz, dans le sud.





Au moins six personnes auraient été tuées depuis que les manifestations contre les lois sur le hijab et la police des mœurs ont éclaté après la mort de Mahsa Amini.





Sur Twitter, on peut lire : "Ces femmes dans la ville de Sari, dans le nord de l'Iran, dansent et brûlent leur foulard... Les manifestations contre le régime se sont étendues à des dizaines de villes du nord au sud et de l'est à l'ouest... toutes déclenchées par la mort de #MahsaAmini alors qu'elle était détenue par la police des mœurs iranienne".







La jeune femme kurde de 22 ans, originaire de la ville de Saqez (nord-ouest du pays), est décédée à l'hôpital vendredi, après avoir passé trois jours dans le coma.





Elle se trouvait avec son frère à Téhéran lorsqu'elle a été arrêtée par la police des mœurs, qui l'a accusée d'enfreindre la loi obligeant les femmes à se couvrir les cheveux d'un hijab, ou foulard, et les bras et les jambes de vêtements amples. Elle est tombée dans le coma peu après s'être effondrée dans un centre de détention.





Selon certaines informations, les policiers auraient frappé la tête de Mme Amini avec une matraque et l'auraient cogné contre l'un de leurs véhicules, a déclaré Nada al-Nashif, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme par intérim.





La police a nié qu'elle ait été maltraitée et a déclaré qu'elle avait souffert d'un "arrêt cardiaque soudain". Mais sa famille a déclaré qu'elle était en bonne santé.





Mahsa Amini, 22 ans, est décédée à l'hôpital à Téhéran vendredi





"La mort tragique de Mahsa Amini et les allégations de torture et de mauvais traitements doivent faire l'objet d'une enquête rapide, impartiale et efficace menée par une autorité compétente indépendante, qui garantisse notamment que sa famille ait accès à la justice et à la vérité", a déclaré Mme Nashif.





Elle a indiqué que l'ONU avait reçu "de nombreuses vidéos, vérifiées, de traitements violents infligés à des femmes", la police des mœurs ayant multiplié les patrouilles dans les rues ces derniers mois pour réprimer les personnes perçues comme portant un "hijab ample".





"Les autorités doivent cesser de cibler, de harceler et de détenir les femmes qui ne respectent pas les règles relatives au hijab", a-t-elle ajouté, appelant à leur abrogation.





Un collaborateur du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rendu visite à la famille de Mme Amini lundi et lui a dit que "toutes les institutions prendront des mesures pour défendre les droits qui ont été violés", ont rapporté les médias d'État.





Le député Jalal Rashidi Koochi a publiquement critiqué la police de la moralité, déclarant que cette force était une "erreur" car elle n'avait produit que "des pertes et des dommages" pour l'Iran.





Quelles sont les lois sur le hijab en Iran ?

À la suite de la révolution islamique de 1979, les autorités iraniennes ont imposé un code vestimentaire obligatoire obligeant toutes les femmes à porter un foulard et des vêtements amples qui dissimulent leur silhouette en public.





La police des moeurs - connue officiellement sous le nom de "Gasht-e Ershad" (patrouilles d'orientation) - est chargée, entre autres, de veiller à ce que les femmes se conforment à l'interprétation que font les autorités d'une tenue "correcte". Les agents ont le pouvoir d'arrêter les femmes et de déterminer si elles montrent trop de cheveux, si leurs pantalons et leurs manteaux sont trop courts ou trop serrés, ou si elles sont trop maquillées. Les peines encourues en cas de violation des règles sont une amende, la prison ou la flagellation.





En 2014, des Iraniennes ont commencé à partager des photos et des vidéos d'elles-mêmes bafouant publiquement les lois sur le hijab dans le cadre d'une campagne de protestation en ligne intitulée "Ma liberté furtive". Elle a depuis inspiré d'autres mouvements, notamment "Les mercredis blancs" et "Les filles de la rue de la Révolution".





Mme Nashif a également exprimé son inquiétude face à "l'usage inutile ou disproportionné de la force" contre les milliers de personnes qui ont pris part aux manifestations depuis la mort de Mahsa Amini.





Hengaw, une organisation basée en Norvège qui surveille les droits de l'homme dans les régions à prédominance kurde d'Iran, a déclaré qu'un garçon de 16 ans et un homme de 23 ans avaient été tués lorsque les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur des manifestants dans la nuit de mardi à mercredi à Piranshahr et Urmia, deux villes de la province d'Azerbaïdjan occidental.





Le groupe avait également signalé que trois manifestants de sexe masculin avaient été abattus par les forces de sécurité dans la province voisine du Kurdistan lundi - l'un à Saqez, la ville natale de Mme Amini, et deux autres dans les villes de Divandarreh et Dehgolan - alors que les troubles s'intensifiaient. Elle avait précédemment signalé la mort d'un deuxième homme à Divandarreh, mais des proches ont déclaré qu'il se trouvait dans un état critique à l'hôpital.





Sur Twitter, on peut lire : "Scènes sans précédent en Iran : une femme s'assied sur une boîte de rangement et se coupe les cheveux sur la place principale de Kerman pour protester contre la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. Les gens frappent dans leurs mains et scandent "Mort au dictateur"".





L'agence de presse publique Irna a déclaré qu'un assistant de police avait succombé à ses blessures lors de violents affrontements avec des manifestants mardi, dans la ville de Shiraz, dans le sud du pays.





Irna a également indiqué que des manifestations ont eu lieu dans 15 villes pendant la nuit, notamment à Téhéran, à Mashhad dans le nord-est, à Rasht dans le nord et dans les villes centrales de Kerman et d'Ispahan. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à des arrestations pour disperser la foule qui bloquait les rues, lançait des pierres et mettait le feu à des véhicules de police, ajoute le rapport.





Dans la capitale, des vidéos mises en ligne montrent des femmes en train d'enlever leur foulard et de crier "mort au dictateur", un slogan souvent utilisé en référence au Guide suprême. D'autres ont crié "justice, liberté, non au hijab obligatoire".





Une femme qui a pris part à une manifestation lundi à Rasht a envoyé à la BBC des photos de ce qu'elle dit être des contusions qu'elle a subies après avoir été battue par la police anti-émeute avec des matraques et des tuyaux d'arrosage.





"[La police] n'arrêtait pas de tirer des gaz lacrymogènes. Nos yeux brûlaient", a-t-elle déclaré. "Nous nous enfuyions, [mais] ils m'ont coincée et m'ont battue. Ils me traitaient de prostituée et disaient que j'étais dans la rue pour me vendre.





Une autre femme qui a manifesté à Ispahan a déclaré à Ali Hamedani de la BBC : "Lorsque nous agitions nos foulards dans le ciel, j'étais tellement émue d'être entourée et protégée par d'autres hommes. C'est formidable de voir cette unité. J'espère que le monde nous soutiendra."